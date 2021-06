Επικοινωνία Ουρ. Φον ντερ Λάιεν - Ρ. Ερντογάν τρεις μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

«Καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Eρντογάν πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη», έγραψε η Ουρ. Φον ντερ Λάιεν στο Τwitter.

«Συζητήσαμε την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, την COVID19, το εμπόριο και την τελωνειακή ένωση, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη μετανάστευση και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», επισήμανε.

Good conversation with President @RTErdogan prior to the #EUCO on Thursday.



We discussed the state of EU-Turkey relations, #COVID19, Trade and the Customs Union, the situation in the Eastern Mediterranean, migration and developments in Afghanistan.