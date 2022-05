Επικοινωνία Ν. Δένδια με ισραηλινό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο

Σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συζήτησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γαΐρ Λαπίντ τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ και αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

In a phone call today, FM @NikosDendias discussed w/ #Israel FM @yairlapid the next steps in further strengthening 🇬🇷-🇮🇱 strategic relationship and exchanged views on developments in the #EasternMediterranean pic.twitter.com/PxfZTNvgcI