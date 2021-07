Επικοινωνία Μπορέλ με τον Τσαβούσογλου για τις πυρκαγιές στην Αττάλεια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ για τις πυρκαγιές στην Αττάλεια επισημαίνοντας την ετοιμότητα της ΕΕ για παροχή βοήθειας.

Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Τwitter αναφέρει: «Μίλησα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών κοντά στην Αττάλεια. Αυτό δείχνει έκθεση σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Πλήρης αλληλεγγύη με την Τουρκία και ετοιμότητα για παροχή υποστήριξης».

Spoke to @MevlutCavusoglu about efforts to deal with forest fires near Antalya. This shows exposure to risks of climate change.



Full solidarity with Turkey and readiness to provide support.