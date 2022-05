Επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν για τη βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών

Τα βήματα για την βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας – Γαλλίας, για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους δυο ηγέτες κατά τη διάρκεια σημερινής επικοινωνίας τους σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σύμφωνα με το Anadolu ο Ερντογάν συνεχάρη τον Μακρόν για την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της Γαλλίας και ευχήθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ευεργετικά για τη Γαλλία.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης.

Ο Ερντογάν, δήλωσε ακόμα ότι ως Τουρκία, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας και ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία.

