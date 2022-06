Επικοινωνία Δένδια με τη νέα υφ. Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαχαροπούλου

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνεχάρη την υφυπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης βασιζόμενης σε ιστορικούς δεσμούς φιλίας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

During a phone conversation, Ι congratulated 🇫🇷 Min. of State @CZacharopoulou on her new position. Discussion focused on further strengthening 🇬🇷-🇫🇷 strategic relationship, based on historical ties of friendship. pic.twitter.com/kJv1mBiIsJ