Επιβράδυνση της επίθεσης στην Ουκρανία, παραδέχεται ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, παραδέχτηκε σήμερα Τετάρτη ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία επιβραδύνεται. Ωστόσο, έκανε λόγο για «σκόπιμη επιβράδυνση», αποδίδοντάς την, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο TASS, σε προσπάθεια της Μόσχας να αποφευχθούν οι απώλειες μεταξύ αμάχων.

Μιλώντας σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Ουζμπεκιστάν, ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε ότι «γίνονται τα πάντα για να αποφευχθούν θύματα μεταξύ αμάχων. Φυσικά, αυτό επιβραδύνει τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά το κάνουμε σκόπιμα», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο τους τελευταίους μήνες, αφού τα στρατεύματά της απωθήθηκαν από το Κίεβο τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Ελάχιστη πρόοδος στο Ντονμπάς

Η επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς σημειώνει ελάχιστη πρόοδο, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας υποφέρουν από ελλείψεις πυρομαχικών, οχημάτων και προσωπικού, αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα ανακοίνωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

