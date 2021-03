Επετειακό βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Το πρώτο βίντεο της καμπάνιας της για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αμερικανική πρεσβεία. «Καθώς η 25η Μαρτίου πλησιάζει, είμαστε ενθουσιασμένοι που δημοσιεύουμε το πρώτο βίντεο από την καμπάνια "ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας"» αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία.

Σε μήνυμά του στο βίντεο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ αναδεικνύει την ιστορική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, το κοινό πάθος τους για τη δημοκρατία, τις αξίες που τις ενώνουν και τις κάνουν πιο ισχυρές.

«Η φιλία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σφυρηλατήθηκε πριν από 200 χρόνια. Ήδη από το 1821, ο πόλεμος των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία τους, πυροδότησε μια από τις πρώτες διαφωνίες γύρω από την εξωτερική πολιτική στις ΗΠΑ. Η νεαρή χώρα μας παρακολουθούσε τους Έλληνες αγωνιστές και οι Αμερικανοί Φιλέλληνες υποστήριζαν ότι για να εκπληρωθεί η δημοκρατία μας, η Αμερική θα έπρεπε να βοηθήσει τους Έλληνες.

» Ο Τόμας Τζέφερσον, πρώτος υπουργός Εξωτερικών και τρίτος Πρόεδρος, αλληλογραφούσε με τον Αδαμάντιο Κοραή, τον πνευματικό αρχιτέκτονα της ελληνικής ανεξαρτησίας, προσφέροντας του την υποστήριξη της Αμερικής στους Έλληνες αγωνιστές της ελευθερίας. Αμερικανοί Φιλέλληνες, όπως ο Σάμουελ Γκρίντλεϊ Χάου, ο Γουίλιαμ Ουάσιγκτον και ο Τζορτζ Τζάρβις άφησαν τις εστίες τους στην Αμερική για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων αγωνιστών της ελευθερίας. Πίσω, στη νεαρή μας χώρα, ιδρύονται φιλελληνικές επιτροπές, με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα και να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Έλληνες. Πρόκειται για το πρώτο πραγματικό πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας της Αμερικής.

» Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στάθηκαν πλάι-πλάι για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στα δημοκρατικά μας ιδανικά. Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, δύο παγκόσμιων πολέμων και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αλλά και σήμερα συνεργαζόμαστε για την οικοδόμηση της ειρήνης και της ευημερίας» αναφέρει ο Τζέφρι Πάιατ.

Εστιάζοντας στην εκστρατεία της πρεσβείας «ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας», ο Τζέφρι Πάιατ δήλωσε ενθουσιασμένος. Προσέθεσε πως με αυτό τον τρόπο οι ΗΠΑ συνεισφέρουν στους εορτασμούς της ελληνικής κυβέρνησης για τα 200 χρόνια της επανάστασης και σημείωσε ότι βασισμένη στη «Φιλία», η εκστρατεία γιορτάζει όλα όσα έχουμε καταφέρει στο παρελθόν, αλλά και το δυναμικό μέλλον της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας. «Και κυρίως να προσεγγίσουμε τους νέους που είναι τόσο σημαντικοί για την οικοδόμηση του μέλλοντος της οικονομίας αυτής της χώρας. Αλλά επίσης και για το μέλλον των δεσμών των δύο δημοκρατιών μας» υπογράμμισε καταληκτικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Την έναρξη της καμπάνιας, διάρκειας ενός έτους, της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας», ανακοίνωσε ο πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ στις 14 Ιανουαρίου. Η καμπάνια περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα που αναδεικνύουν την ιστορική σχέση των δύο χωρών και τους δεσμούς που μας συνδέουν: δημοκρατία, συνεργασία και κοινές αξίες.

