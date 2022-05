«Έπεσε» η Μαριούπολη μετά από 83 μέρες αντίστασης - Ποντόλιακ: Οι Θερμοπύλες του 21ου αιώνα

Πάνω από 250 Ουκρανοί μαχητές έχουν παραδοθεί μετά από εβδομάδες αντίστασης μέσα από τους λαβύρινθους των καταφυγίων κάτω από την χαλυβουργία του Αζοφστάλ. Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης άλλαξαν την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία αντέχοντας 83 ημέρες, δήλωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Ο Ποντόλιακ σε δηλώσεις του στην τηλεόραση εξήγησε ότι η άμυνα της πόλης-λιμάνι διέκοψε την επιχείρηση της Ρωσίας για την κατάληψη τμημάτων εδάφους στην ανατολική και νότια Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες για την εκκένωση περισσότερων ανθρώπων από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, το τελευταίο προπύργιο άμυνας στην πόλη μετά από εβδομάδες ρωσικής πολιορκίας και βομβαρδισμού, ήταν δύσκολες, αλλά ότι υπήρχε ελπίδα ότι θα είναι επιτυχείς.

Σε tweet του δε αναφέρει ότι η αντίσταση της Μαριούπολης θα περάσει στην ιστορία ως οι Θερμοπύλες του 21ου αιώνα.

83 days of Mariupol defense will go down in history as the Thermopylae of the XXI century. “Azovstal” defenders ruined 🇷🇺’s plan to capture the east of 🇺🇦, took a hit on themselves and proved the real "combat capability" of 🇷🇺… This completely changed the course of the war.