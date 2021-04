Επέκταση των υποχρεωτικών self test σε λιανεμπόριο, εστίαση και τομείς του Δημοσίου

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση της επέκτασης των υποχρεωτικών self test σε λιανεμπόριο, εστίαση και τομείς του Δημοσίου προκειμένου να ανοίξουν και άλλοι κλάδοι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι τέτοιος ώστε μέχρι το Πάσχα να επιταχυνθεί η χρήση των self test και έτσι να «ξεκλειδώσουν» πολλές δραστηριότητες.



Στο πλαίσιο αυτό θέμα ωρών εκτιμάται ότι είναι η επίσημη ανακοίνωση για την επιβολή τους ως «υποχρεωτικό» σε συγκεκριμένες ομάδων εργαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα το self test θα πρέπει να διενεργείται από εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες - δικαστήρια κ.ά. - όπου παρατηρείται μεγάλος κοινωνικός συγχρωτισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα θα προβλέπονται επιπτώσεις τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους σε περίπτωση μη διενέργειας παρά την υποχρεωτικότητα.

Ως στοιχείο που αφορά το σχέδιο για άρση των μετακινήσεων έχει καταγραφεί ήδη και η πρόθεση να ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι με γνώμονα τη δυνατότητα που δίνουν τα self tests, ως συμπληρωματικό όπλο στη μάχη για την διαχείριση της πανδημίας, η κυβέρνηση επιδιώκει την αξιοποίησή τους προκειμένου, συνδυαστικά με την πορεία των εμβολιασμών αλλά και την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να επιτρέψει το φετινό Πάσχα να επισκεφθούν οι πολίτες χωριά και εξοχικά. Στο πλαίσιο αυτό η προμήθεια των 10 εκατ. tests προωθείται με ταχείς ρυθμούς και είναι θέμα ημερών να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες ώστε να φτάσει προς χρήση από τους πολίτες.

Ενδεικτικές του σχεδιασμού της κυβέρνησης είναι και οι σημερινές δηλώσεις του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μιλώντας στον ANT1 ανέφερε πως «σιγά - σιγά θα είμαστε έτοιμοι για επέκταση και σε άλλες εργασιακές ομάδες. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για το θέμα της υποχρεωτικότητας, εξαρτάται από τον αριθμό των τεστ και την πρόσβαση στον ΑΜΚΑ».

Στο ερώτημα για άνοιγμα της εστίασης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε «ξεκάθαρο» ότι η κυβέρνηση το μελετά και αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε και προβλέπει περισσότερο εξωτερικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα έως το τέλος Οκτωβρίου 2021, για όλη δηλαδή τη σεζόν.