Επεισόδιο με πυροβολισμούς και 25 νεκρούς στη Βραζιλία

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν σήμερα σε μεγάλη επιχείρηση εναντίον εμπόρων ναρκωτικών, σε μια φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, μεταδίδουν βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Η επιχείρηση διεξήχθη νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον εμπόρων ναρκωτικών, που κατηγορούνται ότι στρατολογούν ανηλίκους στη φτωχή συνοικία Ζακαρεζίνο, στα βόρεια περίχωρα του Ρίο, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο G1, που επικαλείται την αστυνομία.

Οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν ανεβαίνοντας στις στέγες, καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στη φαβέλα με θωρακισμένα οχήματα, όπως δείχνουν τα πλάνα που προβάλλουν τηλεοπτικά δίκτυα.

Επιπλέον, κάτοικοι της περιοχής ανήρτησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο όπου καταγράφονται εκρήξεις, ανταλλαγή πυρών και ελικόπτερα που πετούν πάνω από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, σφαίρες κατέληξαν σε βαγόνι ενός τραμ, τραυματίζοντας δύο επιβάτες, ανέφερε η πυροσβεστική.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ένας εξ αυτών κατέληξε, έγινε γνωστό από την αστυνομία

At least 25 killed and wounded in a shootout during a police operation against drug traffickers in Rio de Janeiro, Brazil, O Globo newspaper reports. pic.twitter.com/Xl5wTAhLoK