Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και μεταναστών στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας

Επεισόδια σημειώθηκαν στα σύνορα Πολωνίας με Λευκορωσία, καθώς οι πολωνικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού εναντίον μεταναστών που προσπαθούσαν να περάσουν στη χώρα, με τους τελευταίους να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα, όπως μετέδωσε το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι για εβδομάδες, χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, συγκεντρώνονται στα σύνορα της Λευκορωσίας σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκορωσία έχει κατηγορηθεί ότι σπρώχνει μετανάστες στα σύνορα για να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ, μια κατηγορία που αρνείται.

Υπήρξαν περισσότερες από 5.000 προσπάθειες μεταναστών να περάσουν τα σύνορα προς την Πολωνία από τη Λευκορωσία τον Νοέμβριο, μέχρι στιγμής, σε σύγκριση με τις μόλις 88 προσπάθειες τον περασμένο χρόνο, αναφέρει η πολωνική υπηρεσία συνόρων.

Οι μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε συνθήκες παγετού ακριβώς μέσα στη Λευκορωσία. Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες έχουν συγκλίνει σε ένα πέρασμα στην Kuznica, νότια του Grodno στη βορειοδυτική Λευκορωσία.

Attack of migrants at the border crossing in Kuźnica. Migrants are very aggressive, they throw stones at Polish officers and soldiers https://t.co/kh0TRCW1K0