ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Τετάρτη

Την Τετάρτη 26 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Κρωπίας, Κεντρική Πλατεία Κορωπίου, 09:30 -15:00

9. Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής, 09:30 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00

11. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, πλατεία Φιλύρου έναντι κοινοτικού καταστήματος, 10:00 – 15:00

12. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

13. Δ. Θέρμης , ΚΑΠΗ στο Πλαγιάρι , 10:00-15:00

14. Drive through στο δήμο Θερμαϊκού,10:00 – 15:00

15. Δ. Παύλου Μελά, πλατεία Ελευθερίας, Άνω Ηλιούπολη, 10:00 – 15:00

16. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, δημαρχείο Αμπελοκήπων, 10:00 – 15:00

17. Δ. Δέλτα, ΚΑΠΗ Διαβατών, 09:00 – 14:00

18. ΚΑΠΗ Αγρινίου

19. Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία

20. Πλατεία Μπότσαρη, Μεσολόγγι

21. Κοινότητα Αντιρρίου, Αιτωλοακαρνανία

22. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

23. Γαύριο, Άνδρος

24. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:30-14:30

25. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο

26. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

27. Παναρκαδικό Νοσοκομείο

28. Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους, Αρκαδία

29. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

30. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00

31. Γ.Ν. Άρτας, 08:00-11:00

32. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

33. Πλατεία Γεωργίου Α?, Πάτρα

34. Αίθουσα Χορωδίας, Δ. Θήβας, Βοιωτία

35. Λουτουφι, Βοιωτία

36. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

37. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

38. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

39. Κοινότητα Αγίου Αθανασίου, Δράμα, 09:30

40. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος, Δράμα, 08:00

41. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

42. Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 09:30

43. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

44. Νομαρχεία Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

45. Λουτρά Αιδηψού, Πάρκο Παλαιού Δημαρχείου, Εύβοια, 08:00

46. Πλατεία Δημαρχείου, Νέα Αρτάκη, Εύβοια, 10:00-14:00

47. Κοινότητα Πολιτικών, Εύβοια, 11:00-13:00

48. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

49. Λιμάνι Ζακύνθου

50. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

51. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:00

52. Κεντρική Πλατεία, Κρέστενα Ηλείας, 10:30-14:30

53. Πλατεία Αγίας Σοφίας, Ανδραβίδα, Ηλεία, 09:00-14:00

54. Πάρκο Νάουσας, 09:30-14:00

55. Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας, 09:30-14:00

56. Κοινότητα Σταυρού Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:30-14:00

57. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

58. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

59. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

60. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

61. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

62. Αρχοντικό Πυρσινέλα, Ιωάννινα

63. Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας, Ιωάννινα

64. Δημαρχείο Κόνιτσας, Ιωάννινα

65. Δ.Ο.Ν.Α., Λακκί Λέρου, 09:00-14:00

66. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

67. Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Δ. Καρδίτσας, 10:00-15:00

68. Drive through Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας, Δ. Καρδίτσας, 10:00-15:00

69. Κοινότητα Καταφυλλίου, Δ. Αργιθέας, Καρδίτσα

70. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

71. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

72. Κοινότητα Αγίου Ματθαίου, Κέρκυρα

73. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

74. Ίσωμα, Κιλκίς

75. Κορωνούδα, Κιλκίς

76. Κ.Υ. Κοζάνης

77. Πλατεία Νίκης, Κοζάνη

78. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

79. Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι, Κορινθία, 09:30-13:30

80. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

81. ΚΑΠΗ Σπάρτης

82. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

83. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

84. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

85. Πλατεία Φιλιππούπολης, Λάρισα, 09:00-14:00

86. Γιαννούλη, Λάρισα, 09:00-14:00

87. Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-15:00

88. Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Νεάπολη Λασιθίου

89. Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Μυτιλήνη

90. Κ.Υ. Μυτιλήνης

91. ΚΑΠΗ Λευκάδας

92. Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος

93. Drive through Μούρεσι Πηλίου, 12:30-14:00

94. Drive through Ζαγορά Πηλίου, 09:00-11:30

95. Κτίριο Περιφερειακή Ενότητας Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00

96. Άγιος Δημήτριος, Μαγνησία, 09:00-13:00

97. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

98. Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00

99. Κτίριο Περιφερειακή Ενότητας Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, Καλαμάτα, 08:00-15:00

100. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

101. Δημαρχείο Γιαννιτσών

102. Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

103. Νέος Μυλότοπος, Πέλλα

104. Παλαιός Μυλότοπος, Πέλλα

105. Αχλαδοχώρι, Πέλλα

106. Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

107. Drive through Αιγίνιο, Πιερία

108. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

109. Παραλία Πάργας, Πρέβεζα

110. Παραλία Πρέβεζας

111. Πλατεία Μικρασιατών -Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο

112. Καλλιθέα, πλησίον Λαϊκής Αγοράς, Ρόδος, 09:30-14:30

113. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

114. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

115. Γ.Ν. Σάμου

116. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος

117. Κοινότητα Φοίνικα, Σύρος

118. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

119. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 10:00

120. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:00

121. Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 09:00

122. Πλατεία Παχτουρίου, Τρίκαλα, 09:00

123. Δημαρχείο Τρικάλων, 12:30

124. Drive through Γοργοπόταμος, Φθιώτιδα, 11:30-14:00

125. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

126. Drive through Μώλος, Φθιώτιδα, 12:00-14:00

127. Drive through Περιβόλι Δομοκού, Φθιώτιδα, 10:00-12:30

128. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

129. Λαϊκή Αγορά Φλώρινας

130. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

131. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

132. Πολύγυρος, στη Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

133. Πλατεία Βουνακίου, Χίος