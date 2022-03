Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία στα βραβείων Όσκαρ - Θρίαμβος για το CODA

Ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες».

«Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

Θρίαμβος για το CODA

Σε θρίαμβο για το CODA εξελίχθηκε η 94η απονομή, με την ταινία της Σιάν Χέντερ να κατακτά το αγαλματίδιο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Η ταινία σε τρεις υποψηφιότητες πέτυχε τρεις νίκες, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Όσκαρ.

Τα υπόλοιπα «μεγάλα» βραβεία της βραδιάς πήγαν στον Γουίλ Σμιθ για την ερμηνεία του στην ταινία King Richard, στην Τζέσικα Τσάστειν για την ερμηνεία της στην ταινία The Eyes Of Tammy Faye και στην Τζέιν Κάμπιον για τη σκηνοθεσία της ταινίας Η Εξουσία του Σκύλου.

Μεγάλος χαμένος της βραδιάς η ταινία Η Εξουσία του Σκύλου, η οποία από τις 12 υποψηφιότητες, κατέκτησε μόλις ένα βραβείο.

Επίθεση του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ επί σκηνής

Αναλυτικά, το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Γουίλ Σμιθ για το «King Richard». Συνυποψήφιοι ήταν οι Χαβιέ Μπαρδέμ («Being the Ricardos»), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου»), Άντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick…Boom!») και Ντένζελ Ουάσιγκτον («The Tragedy of Macbeth»).

Ωστόσο, ο Σμιθ πρωταγωνίστησε και για την επίθεση στο Κρις Ροκ επί σκηνής. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση –, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής.

Α’ Ανδρικός ρόλος

Νικητής: Γουιλ Σμιθ - «King Richard»

Χαβιέρ Μπαρδέμ - «Being the Ricardos»

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς - «Η Εξουσία του Σκύλου»

Αντριου Γκάρφιλντ - «Tick Tick... Boom!»

Ντένζελ Γουάσινγκτον - «The Tragedy of Macbeth»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Νικητής: Τρόι Κάτσερ για το «Coda»

Κιάραν Χάιντς για το «Belfast

Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»

Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Νικήτρια: Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes Of Tammy Faye»

Πενέλοπε Κρουθ για το «Madres Paralelas»,

Κρίστεν Στούαρτ για το «Spencer»

Νικόλ Κίντμαν για το «Being the Ricardos» και

Ολίβια Κόλμαν για το «The Lost Daughter»

Νικήτρια: Αριάνα Ντε Μπόζι για το West Side Story

Σκηνοθεσία

Νικήτρια: Τζέιν Κάμπιον - Εξουσία του Σκύλου»

Κένεθ Μπράνα - «Belfast»

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι - «Drive my Car»

Πολ Τόμας Αντερσον- «Πίτσα Γλυκόριζα»

Στίβεν Σπίλμπεργκ - «West Side Story»

Πρωτότυπο Σενάριο

Nικητής: Belfast

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

The Worst Person in the World

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»

Διεθνής Ταινία

Νικητής: Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Ήχος

Νικητής: Dune

Belfast

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story



Φωτογραφία

Νικητής: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»

Οπτικά Εφέ

Νικητής: Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Νικητής: Ενκάντο / Ενας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος



Μοντάζ

Νικητής: Dune

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Tick Tick... Boom!

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Νικητής: Summer of Soul

Ascension

Attica

Flee

Riding with Fire

Κομμώσεις

Νικητής: The Eyes of Tammy Faye



Μακιγιάζ

Νικητής: Κρουέλα



Σκηνικά

Νικητής: Dune

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου



Καλύτερο Τραγούδι

Νικητής: “No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Be Alive” (“King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“Somehow You Do” (“Four Good Days”), Diane Warren