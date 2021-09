Ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο της Σιβηρίας: Οκτώ νεκροί και 28 τραυματίες - 18χρονος φοιτητής ο δράστης

Πυρ σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία άνοιξε ένας φοιτητής το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα οκτώ άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της επίθεσης δείχνουν τους φοιτητές και ανθρώπους από το προσωπικό του πανεπιστημίου να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου προκειμένου να σωθούν από την τυφλή επίθεση του δράστη, ο οποίος λίγο μετά έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από τα πυρά ένοπλου φοιτητή μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας. Ο ένοπλος, τελικά συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria, σε αντίθεση με τις πρώτες πληροφορίες του Ρόιτερς που επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα, έκανε λόγο για τον θάνατο του δράστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του από την αστυνομία.

Σημειώνεται πως το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, με τη Ρωσία να έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σοκάρει το οπτικό υλικό που προέβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου του κτιρίου και να τρέχουν για να διαφύγουν από τον ένοπλο, ενώ άλλοι κλειδώθηκαν μέσα στις τάξεις του πανεπιστημίου.

Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα.

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 18χρονο φοιτητή, ο οποίος νωρίτερα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά.

