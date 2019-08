Ενεργοποιήθηκε ο «Κοπέρνικος» για τη χαρτογράφηση των ζημιών στην Εύβοια

Με εντολή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας η Υπηρεσία Copernicus («Κοπέρνικος») της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη χαρτογράφηση της έκτασης που καταστράφηκε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για τη διαχείριση του έργου τους και για να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την καταστροφική πυρκαγιά.

Today we have received a new #RapidMapping activation, this time from @GSCP_GR (Greek Civil Protection) for a major fire in the island of Evia

The EU Civil Protection Mechanism has also been triggered

Smoke from the blaze is very visible in today’s #Sentinel3