Ένας Ισραηλινός νεκρός, κοντά στο Τελ Αβίβ, από ρίψη ρουκέτας

Ένας Ισραηλινός, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ραμάτ Γκαν, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έπειτα από τη ρίψη ρουκέτας από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ομάδες διάσωσης και την αστυνομία.

«Απολογισμός μετά την έκρηξη μιας ρουκέτας στο Ραμάτ Γκαν: ένας νεκρός», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Μίκι Ρόζενφελντ, ο εκπρόσωπος τύπου της ισραηλινής αστυνομίας.

Οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ διευκρίνισαν, σε ένα δελτίο τύπου, ότι ο άνδρας βρέθηκε «σοβαρά τραυματισμένος» και υπέκυψε στα τραύματά του.

Update to rocket strike on Ramat Gan, 1 man killed in rocket attack.

Police units searching heavily damaged area. Emergency units responding