Εμβολιάστηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ

Την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό έλαβε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ευχαριστώντας τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, με προσωπική του ανάρτηση στο twitter.

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Nάντια που μου έδωσε αυτό που αγαπάμε περισσότερο: μια δόση ελευθερίας. Η Νάντια και όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία σε όλο τον κόσμο μας βοηθούν να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονική μας ζωή. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο».

I want to thank Nadia for giving me what we cherish the most: a shot of freedom.



Nadia and all health workers around the world are helping us to slowly get back to our normal lives.



It will still take some time and we have to remain vigilant but we are on the right track. pic.twitter.com/aTPqT16GSd