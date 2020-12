Εμ. Μακρόν: Η ενότητα και η σθεναρή στάση της Ευρώπης απέδωσε

Olivier Hoslet, Pool via AP

«Η ενότητα και η σθεναρή στάση της Ευρώπης απέδωσε», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρετίζοντας τη σύναψη της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις μεταξύ τους σχέσεις στην μετά-Brexit εποχή.

L’unité et la fermeté européennes ont payé. L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas. L’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte.