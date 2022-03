Έλον Μασκ: «Ουκρανία κράτα γερά»

Μήνυμα συμπαράστασης στην Ουκρανία και στο λαό της έστειλε μέσω twitter o ισχυρός άνδρας της Tesla Έλον Μασκ. Σε ανάρτησή του έγραψε «Ουκρανία κράτα γερά» συνοδεύοντας το μήνυμα με ουκρανικές σημαίες.

Αμέσως μετά απευθύνθηκε και στο ρωσικό λαό γράφοντας χαρακτηριστικά ότι εκφράζει τη συμπαράστασή του σε εκείνους που δεν επιθυμούν αυτό που έχει αποφασίσει ο πρόεδρος Πούτιν.

And also my sympathies to the great people of Russia, who do not want this