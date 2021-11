Ελλάδα και Ιταλία αντάλλαξαν τα όργανα επικύρωσης της Συμφωνίας για την ΑΟΖ

Η ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης της Συμφωνίας Οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας και Ιταλίας ήταν το κύριο αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη Λιβύη, την ανατολική Μεσόγειο, το μέλλον της Ευρώπης και τις διμερείς σχέσεις.

