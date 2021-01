Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Μεγάλη Βρετανία ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο αεροδρόμιο Χίθροου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Terminal 2, ενώ ανοικτός παραμένει ο Terminal 5.

«Ζητούμε συγνώμη από τους επιβάτες μας για οποιαδήποτε αναστάτωση» αναφέρει το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

BREAKING: TRAVELERS EVACUATE AS AN UNCLAIMED BAGGAGE WAS FOUND ON TERMINAL 2 OF LONDON #HEATHROW AIRPORT, 1 MAN ARRESTED (via @disclosetv)



