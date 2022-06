Εκτροχιασμός τρένου στο Μιζούρι των ΗΠΑ - Αναφορές για τραυματίες

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στο Μιζούρι των ΗΠΑ, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Wathington Post, πρόκειται για τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Amtrak, που ταξίδευε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο με περίπου 243 επιβάτες.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto