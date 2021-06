Εκτός τελικού του Ρολάν Γκαρός η Μαρία Σάκκαρη...

AP PHOTO

Το ονειρικό Ρολάν Γκαρός της Μαρίας Σάκκαρη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (10/6), δύο βήματα πριν από το απρόσμενο και μεγάλο όνειρό της. Η 25χρονη τενίστρια δεν τα κατάφερε στον δεύτερο ημιτελικό του Γαλλικού Οπεν, καθώς η Μπάρμπορα Κρείτσίκοβα τη νίκησε με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7) και ήταν εκείνη που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει εκείνη την πρόκριση όταν απώλεσε το match point της στο υπέρ της 5-3 στο τρίτο σετ, μένοντας εκτός του αγώνα για τον τίτλο.

Czech Mate 🇨🇿



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021

Η 25χρονη τενίστρια από την Τσεχία, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αγωνιστεί στον τελικό των πρωτάρηδων με την Ρωσίδα (Νο32) Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, η οποία νίκησε νωρίτερα με 2-0 (7-5, 6-3) την Ταμάρα Ζίντανσεκ (Νο82) από τη Σλοβενία. Η Σάκκαρη έχασε μεγάλη ευκαιρία να είναι εκείνη η φιναλίστ, καθώς αν και προηγήθηκε με 3-1 γκέιμς στο πρώτο σετ, το έχασε και 7-5 και υποχρεώθηκε να... κυνηγάει. Βρήκε, ωστόσο, δυνάμεις και λύσεις και κατόρθωσε να ισοφαρίσει σε 1-1 (με 6-4).

Ο σπουδαίος ημιτελικός, όμως, ο οποίος είχε διάρκεια τριών ωρών και 18 λεπτών, είναι ακόμη πιο συγκλονιστικός στη συνέχεια. Μετά τη χαμένη ευκαιρία της Ελληνίδας με τον πόντο που έχασε στο 5-3, ο αγώνας ήταν και θέμα κούρασης, φρεσκάδας και έξτρα πίεσης. Η Κρεϊτσκίκοβα πίεσε με τα χτυπήματά της την Σάκκαρη και ήταν εκείνο στο τέλος που κατάφερε να επικρατήσει με 9-7, δίνοντας τέλος στο μοναδικό ταξίδι της αντιπάλου τους στα κορτ του Παρισιού και κλείνοντας ραντεβού με την Παβλιουτσένκοβα, η οποια έγινε η πρώτη Ρωσίδα μετά την Σαράποβα, το 2014, που φτάνει σε τελικό του Ρολάν Γκαρός.