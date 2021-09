Εκλογές - Γερμανία: Στο 1,6% η διαφορά SPD - CDU

Στο 1,6% διαμορφώνεται η τελική διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος στις γερμανικές εκλογές. Όπως μετέδωσε το ZDF στις 06:03 ώρα Ελλάδας, οι Σοσιαλδημοκράτες λαμβάνουν το 25,7% των ψήφων έναντι 24,1% των Χριστιανοδημοκρατών.

Έτσι λοιπόν, το SPD συγκεντρώνει 25,7%, το CDU/CSU 24,1%, oi Πράσινοι 14,8%, το FDP 11,5%, το ακροδεξιό ΑfD 10,3% και το αριστερό Linke 4,9%.

Germany: the preliminary final result shows that the centre-left SPD (S&D) under Olaf Scholz wins the plurality in the 2021 national parliamentary election.



SPD beats the centre-right CDU/CSU (EPP) alliance under Armin Laschet by 1.6 %-points. #btw21 #Bundestagswahl2021 https://t.co/pJhBHdBBPi