Εικόνες καταστροφής με 130.000 εγκλωβισμένους - Δεν μπορεί να προσεγγίσει ο Ερυθρός Σταυρός

Κατεστραμμένη πόλη είναι η Μαριούπολη μετά από τους ανελέητους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων εισβολής με τον δήμαρχο της πόλης να δηλώνει ότι «έχει καταστραφεί σε ποσοστό 90% και το 40% των υποδομών της έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές».

"Η δυσάρεστη είδηση είναι ότι το 90% των υποδομών της πόλης έχει πληγεί και το 40% μεταξύ αυτών έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο διευκρινίζοντας ότι "σχεδόν 130.000 κάτοικοι" παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί.

Στο μεταξύ, λεωφορεία που προορίζονταν να απομακρύνουν πολίτες από τη Μαριούπολη δεν κατέστη δυνατό να φθάσουν στην πολιορκούμενη πόλη σήμερα, δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.

Σε σχόλιά της στην εθνική τηλεόραση, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Βέρεστσουκ κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις λέγοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού για την εκκένωση της πόλης, αναφερόμενη στη σημερινή τέταρτη απόπειρα του Ερυθρού Σταυρού να φθάσει στην πόλη που πολιορκείται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Στρατσιούζο είχε ανακοινώσει ότι "εξαιτίας των συνθηκών ασφαλείας, η ομάδα της ΔΕΕΣ δεν κατάφερε φθάσει στη Μαριούπολη".

Επανειλημμένες προσπάθειες για να οργανωθούν επιχειρήσεις μαζικής απομάκρυνσης των πολιτών έχουν αποτύχει, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

