Δυτική Ουκρανία: Εννέα νεκροί μετά από το βομβαρδισμό ραδιοτηλεοπτικού πύργου

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σήμερα στον βομβαρδισμό από τον ρωσικό στρατό εναντίον ενός ραδιοτηλεοπτικού πύργου, κοντά στην πόλη Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπορούμε να δηλώσουμε ότι υπάρχουν 9 νεκροί και 9 τραυματίες», είπε σε δημοσιογράφους ο Βιτάλι Κόμπαλ, ο επικεφαλής Αντόπιλ σε απόσταση 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Ρίβνε και ένα διοικητικό κτίριο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα.

«Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν έως ότου απομακρυνθούν εντελώς τα συντρίμμια των κτιρίων», συμπλήρωσε.

❗️❗️❗️In the Rivne region, as a result of an air strike on the TV tower, nine people died, nine others were wounded.



The work is still going on, there are still people under the rubble - Vitaliy Koval, the Head of Rivne Regional Administration, said.