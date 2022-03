Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Δύο φορές έχει αλλάξει το προσχέδιο συμπερασμάτων - El Pais: «Αποχώρησε εκνευρισμένος ο Σάντσεθ»

Συνεχίζεται σε κλίμα έντασης η συνεδρίαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στον ενεργειακό τομέα να έχουν τεθεί στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, το προσχέδιο συμπερασμάτων για τα ενεργειακά έχει αλλάξει δύο φορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα πρώτο προσχέδιο είχε κυκλοφορήσει την Πέμπτη, το οποίο σήμερα άλλαξε προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει.

Κάποιες χώρες ζητούν επιθετική παρέμβαση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων τιμών για την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο ή ακόμα και αλλαγή ολόκληρης της δομής της αγοράς ενέργειας. Οι χώρες της Μεσογείου έχουν πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια, με μερική υποστήριξη από το Βέλγιο και την Πολωνία.

Κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία φαίνεται ότι αντιτίθενται σε τόσο δραστικά μέτρα. Αντιθέτως, θέλουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να υιοθετήσουν γρήγορα το νομοθετικό πακέτο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα (Fit for 55). Υποστηρίζουν ότι η αναμόρφωση της τρέχουσας αγοράς θα μπορούσε να απειλήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Όπως μετέδωσε η ισπανική εφημερίδα «El Pais», ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποχώρησε εκνευρισμένος από την αίθουσα.

Αιτία του εκνευρισμού του ήταν, όπως μεταδίδεται, το γεγονός ότι διέρρεαν συνομιλίες από τη συνάντηση και επειδή κατηγορήθηκε ότι απείλησε να ασκήσει βέτο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Plenty of comparisons being made right now between Pedro Sanchez and David "Three Shirts" Cameron who would keep summits going longer than they had to for theatrics intended for domestic audience.



I don't think that's quite fair to Sanchez, Cameron's theatrics had no substance.