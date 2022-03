Δήμαρχος Κιέβου: Βομβαρδίστηκαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλ

Κατοικίες και μια εμπορική περιοχή στη συνοικία Ποντίλ του Κιέβου χτυπήθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Πολλές εκρήξεις στη συνοικία Ποντίλ της πρωτεύουσας», δήλωσε ο Κλίτσκο στο κανάλι του στο Telegram.

Fires in #Kyiv . According to preliminary information, a shopping center is on fire. pic.twitter.com/4OaIZ6znpM

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, πολλά σπίτια και ένα από τα εμπορικά κέντρα [επλήγησαν]. Ομάδες διάσωσης, γιατροί και η αστυνομία βρίσκονται ήδη στο σημείο».

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc