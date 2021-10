Δήλωση Υπουργών Εξωτερικών Κοινοπολιτείας για την Κύπρο με στήριξη για Βαρώσια και ΔΔΟ

Δήλωση για την Κύπρο εξέδωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της Κοινοπολιτείας κατόπιν ενημέρωσης για τις νεότερες εξελίξεις από τον Κύπριο ομόλογό τους Νίκο Χριστοδουλίδη.

Having been briefed by FM @Christodulides, #Commonwealth FMs issue statement expressing deep regret for Turkish activities in #Varosha that run contrary to @UN SC Resol's, call for immediate reversal, endorse #UNSC PRST & support BBF as basis of solution

