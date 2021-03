Δικαστική νίκη της Βανέσα Μπράιαντ για τη «διαρροή» φωτογραφιών από το δυστύχημα του Κόμπι...

Τα ονόματα των τεσσάρων αστυνομικών του Λος Αντζελες που φέρονται να τράβηξαν και να μοίρασαν φωτογραφίες του μοιραίου ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα, θα ανακοινωθούν άμεσα στη σύζυγό του. Η Βανέσα Μπράιαντ είχε καταθέσει αγωγή κατά των αρχών της πόλης, ζητώντας τη δημοσιοποίηση των ονομάτων στην ίδια, ώστε να προχωρήσει και σε προσωπική μήνυση εναντίον τους, κερδίζοντας την πρώτη δίκη.

Οι τέσσερις αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για τη «διαρροή» των εικόνων από το δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο τον παλαίμαχο σταρ του ΝΒΑ, της 13χρονης κόρης του, του πιλότου και άλλων έξι επιβατών, στις 26 Ιανουαρίου 2020. Η αστυνομία του Λ.Α., πάντως, αρνούνταν αρχικά να αποκαλύψει τα ονόματα στην κυρία Μπράιαντ, με την αιτιολογία ότι «πρέπει να μείνουν κρυφά και σφραγισμένα, ώστε επίδοξοι χάκερ να μην επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συσκευές τους και να εντοπίσουν νέες εικόνες»...

