Διεθνείς αντιδράσεις στον πόλεμο της Ρωσίας: Καταδικάζουν οι Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Νορβηγία, Ιαπωνία

«Η Γαλλία καταδικάζει έντονα την απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ζήτησε από τη Μόσχα «να τερματίσει αμέσως τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις».

«Η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Βρίσκεται στο πλευρό των Ουκρανών και ενεργεί μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της για να σταματήσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί μιας συνεδρίασης τους συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων (COBRA) προκειμένου να αποφασιστεί «η απάντηση» στις «φρικτές επιθέσεις» της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει μιας συνεδρίασης του COBRA στις 07:30 τοπική ώρα (09:30 ώρα Ελλάδας) για να συζητηθεί η απάντηση στις φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία σήμερα το πρωί», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η Ιταλία καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη» και συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους και τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους της για να απαντήσουν άμεσα ενωμένοι και με αποφασιστικότητα, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

Την επίθεση καταδίκασε και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία στην Αρκτική.

"Η Ρωσία έχει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για το ότι έφερε την Ευρώπη σε αυτή την πολύ ζοφερή κατάσταση", ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Ξεχωριστά, το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μεταφέρει την πρεσβεία του στην Ουκρανία από την πρωτεύουσα Κίεβο στην δυτική πόλη Λβιβ.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ιαπωνία καταδικάζει σφόδρα τις μονομερείς ενέργειες της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι έδωσε εντολές στις αρμόδιες ιαπωνικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Ιαπώνων πολιτών στην Ουκρανία.

«Με τον σφοδρότερο δυνατό τρόπο» καταδίκασε τη ρωσική επίθεση και η Σλοβακία μέσα από σημερινή ανάρτηση στο Twitter του πρωθυπουργού, Εντουαρντ Χέγκερ.

«Σε καιρούς που ο δημοκρατικός κόσμος θέλει να ζήσει ειρηνικά, η Ρωσία επιθυμεί τον πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι και θα ενεργήσουμε ενωμένοι», έγραψε.

I #condemn in strongest possible terms the launch of large-scale attack of #Russia on #Ukraine and its men & women. Times when #democratic world wants to live in #peace, #Russia wants #war. We are ready & will act united. I stand behind @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal. 🇸🇰 is with 🇺🇦