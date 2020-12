Διανέμεται το εμβόλιο σε ολόκληρη την Ευρώπη - Ποιοι παρέλαβαν τις πρώτες παρτίδες

Μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν σήμερα τις πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 που ανέπτυξαν οι εταιρίες Pfizer/BioNTech και ξεκινούν το δύσκολο αλλά σωτήριο έργο των εμβολιασμών στους πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου λίγες μέρες μετά την έγκριση του από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε τη σελίδα σε μια δύσκολη χρονιά», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στην παράδοση των πρώτων εμβολίων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έναρξη των εμβολιασμών από αύριο. «Το εμβόλιο κατά της COVID19 έχει παραδοθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει αύριο σε ολόκληρη την ΕΕ», έγραψε στο Twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

Γαλλία

Η Γαλλία παρέλαβε σήμερα τις πρώτες δόσεις της και τις αποθήκευσε σε τοποθεσία σε προάστιο του Παρισιού, σύμφωνα με το δίκτυο Europe 1.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 το οποίο ανέπτυξαν η αμερικανική Pfizer και η γερμανική BioNTech στάλθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 7 το πρωί στο κεντρικό φαρμακείο των Νοσοκομείων του Παρισιού (Hôpitaux de Paris), σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ιταλία

Σε νοσοκομείο λοιμωδών νόσων της Ρώμης έφρασε η πρώτη παρτίδα 9.750 εμβολίων που προορίζεται για τους Ιταλούς γιατρούς, νοσοκόμους και ηλικιωμένους.

Στην πρώτη φάση εμβολιασμού, άμεση προτεραιότητα θα έχει το προσωπικό των νοσοκομείων, των οίκων ευγηρίας και οι ηλικιωμένοι. Τους επόμενους 21 μήνες, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα βάσει του μέχρι τώρα προγράμματος, θα μπορέσει συνολικά να λάβει 202 εκατομμύρια φιάλες εμβολίου από σειρά φαρμακευτικών εταιριών.

Βέλγιο

Περίπου 19.500 δόσεις του εμβολίου, σύμφωνα με το δίκτυο πανεπιστημιακών νοσοκομείων Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), μεταφέρθηκαν με φορτηγό-ψυγείο από το εργοστάσιο της Pfizer στην Πουρς του Βελγίου.

«Είναι ιστορική στιγμή, πρόκειται για τις πρώτες δόσεις», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος νοσοκομειακών φαρμακείων του δικτύου

Σκανδιναβία

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 παραδόθηκαν επίσης στη Νορβηγία και τη Δανία. Εικόνες από τα οχήματα παράδοσης των εμβολίων βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις δύο χώρες. Σύμφωνα με το νορβηγικό δίκτυο NRK, οι πρώτες δόσεις θα διανεμηθούν στις επτά πιο πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Όσλο.

Πολωνία

Στην Πολωνία, τα πρώτα εμβόλια των Pfizer/BioNTech θα διανεμηθούν σε 72 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε δημοσιογράφους ο Μιχάλ Κουτσμιερόβσκι, επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας Αποθεμάτων Πρώτων Υλών.

Εσθονία

Η Εσθονία ήταν επίσης από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που έλαβαν το εμβόλιο σήμερα το πρωί. Η πρώτη παρτίδα που παραδόθηκε στο Ταλίν περιλαμβάνει 9.750 δόσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Postimees.

Σλοβακία

O πρώτος εμβολιασμός κατά της Covid-19 θα γίνει στη Σλοβακία αργότερα σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Ζουζάνα Μπάτοβα, διευθύντρια του Κρατικού Ινστιτούτου Ελέγχου Φαρμάκων της Σλοβακίας.

«Οι πρώτες 9.750 δόσεις του εμβολίου κατά της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός παραδόθηκαν σήμερα Σάββατο. Τα εμβόλια βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο της πόλης Νίτρα. Ο πρώτος, συμβολικός εμβολιασμός θα γίνει σήμερα το βράδυ στον διάσημο ειδικό κατά των μεταδοτικών ασθενειών καθηγητή Βλαντιμίρ Κρτσμέρι» δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους.

Ουγγαρία

Η Ουγγαρία έλαβε σήμερα το πρωί, το πρώτο φορτίο εμβολίων κατά του κορονοϊού, το οποίο επαρκεί για τον εμβολιασμό 4.875 ανθρώπων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI και οι πρώτες δόσεις θα δοθούν σήμερα όπως δήλωσε στο Reuters, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Κύπρος

Στην Κύπρο η πρώτη παρτίδα εμβολίων για τη χώρα, την οποία παρέλαβε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου και ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter ανέφερε: «Αυτή είναι μια συναισθηματική στιγμή. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, έφτασε η ημέρα των πρώτων αποστολών εμβολίων COVID-19. Χιλιάδες δόσεις παραδίδονται σήμερα σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ενότητα στην πράξη».

This is an emotional moment.

After months of hard work, the day of the first dispatches of #COVID19 vaccines is here.



Thousands of doses are being delivered today to all 🇪🇺 Member States at the same time.



This is 🇪🇺solidarity and unity in action.#StrongerTogether pic.twitter.com/bjngacbjiD