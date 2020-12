Στέλλα Κυριακίδου για παράδοση εμβολίων: «Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ενότητα στην πράξη»

Στην Κύπρο έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/12) η πρώτη παρτίδα εμβολίων για τη χώρα, την οποία παρέλαβε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου και ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter ανέφερε: «Αυτή είναι μια συναισθηματική στιγμή. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, έφτασε η ημέρα των πρώτων αποστολών εμβολίων COVID-19. Χιλιάδες δόσεις παραδίδονται σήμερα σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ενότητα στην πράξη».

This is an emotional moment.

After months of hard work, the day of the first dispatches of #COVID19 vaccines is here.



Thousands of doses are being delivered today to all 🇪🇺 Member States at the same time.



This is 🇪🇺solidarity and unity in action.#StrongerTogether pic.twitter.com/bjngacbjiD