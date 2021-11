Δένδιας: Παράδειγμα για τις χώρες της περιοχής η συμφωνία με την Ιταλία

Ως σημαντική ευκαιρία και συμβολική στιγμή χαρακτήρισε την ανταλλαγή των Οργάνων Επικύρωσης της Συμφωνίας για την Οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας και Ιταλίας ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Nova, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Ιταλία.

Επίσης, αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ιταλίας, στο μεταναστευτικό, στα Βαλκάνια, στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και στις αντιδράσεις της Τουρκίας καθώς και στην κατάσταση στη Λιβύη.

Αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο κύριος Δένδιας τόνισε:

«Ήταν μια σημαντική ευκαιρία και μια συμβολική στιγμή, με την ανταλλαγή των Οργάνων Επικύρωσης της Συμφωνίας για την Οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας και Ιταλίας. Σημαντική για δυο λόγους: πρώτα απ΄όλα διότι λύσαμε ένα πρόβλημα που υφίστατο εδώ και 45 χρόνια, αλλά και επειδή είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ένα παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο χώρες οι οποίες διατηρούν φιλικές σχέσεις, μπορούν να λύσουν χρόνια προβλήματα, όπως της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε:

«Η Ιταλία είναι μια μεγάλη οικονομία, η Ελλάδα είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται, και ως έλληνες πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα χρόνια της κρίσης. Αναπτυσσόμαστε με τον ρυθμό των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας και αυτό είναι κάτι το απίστευτο».

Με αναφορά στα Βαλκάνια, ο κύριος Δένδιας δήλωσε στο πρακτορείο Nova ότι «με τον Ιταλό ομόλογό του υπήρξε μεγάλη σύμπτωση απόψεων για την όλη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ προς τα δυτικά Βαλκάνια».

Σε σχέση με την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, σήμερα το πρωί στην Αγία Έδρα τόνισε, δε, ότι «είναι ειλικρινά ευγνώμων στο χριστιανικό μήνυμα, αλλά και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Είμαστε χριστιανοί και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική η διδαχή της Εκκλησίας».

