Δένδιας για Τουρκία: Υπάρχουν κράτη στη Μεσόγειο που ενεργούν βάσει ιδεών του 19ου αιώνα

Υπάρχουν κράτη που παραμένουν κολλημένα στο παρελθόν και πιστεύουν και ενεργούν, βάσει ιδεών και πολιτικών που ίσχυαν τον 19ο αιώνα και προσπαθούν να ξανασχεδιάσουν τον χάρτη της Μεσογείου με βάση παράνομα, τεχνητά και εντελώς παράλογα σχέδια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας των Κοινοβουλίων του Νότου της Ε.Ε, με θέμα "Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη", στην οποία συμμετείχε από το Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με τον υπουργό αγνοούν τη γεωγραφία και αμφισβητούν τα σύνορα επιθυμώντας να αναβιώσουν αυτοκρατορίες του παρελθόντος. «Έχουν τη φιλοδοξία να επαναφέρουν στη ζωή αυτοκρατορίες όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε δε πώς για να επιτύχουν τους στόχους τους απειλούν και χρησιμοποιούν βία, αναπτύσσουν παράνομα στρατιωτικές δυνάμεις, όπως έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, στη Συρία, στη Λιβύη, χρησιμοποιούν μισθοφόρους, δεν διστάζουν να εργαλειοποιήσουν ανθρώπους που φεύγουν από τις χώρες τους για να εκβιάσουν την ΕΕ.

«Δεν συμμερίζονται τις αρχές μας, αγνοούν το διεθνές δίκαιο, μέσα από τις ενέργειές τους, κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω μια πολύ εύθραυστη περιοχή», επισήμανε και προσέθεσε πως θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και των εταίρων μας, όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία, διακινδυνεύουν όμως και την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία των ευρωπαϊκών χωρών.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και να στηρίξουμε τους εταίρους μας που έχουν ανάγκη», σημείωσε ο κ. Δένδιας και αναφέρθηκε στην πρόσφατη δωρεά εμβολίων από την Ελλάδα σε χώρες όπως η Τυνησία και η Λιβύη.

We need to get our act together. We have to launch a European response to the Mediterranean challenges. (Remarks at the VTC of the Committees of Foreign Affairs and Defence of the Parliaments of the South of the EU on “Developments in the Eastern Mediterranean and Libya”) pic.twitter.com/9OyZHccCHp