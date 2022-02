Δένδιας για τα ΜΜΕ: Η Ελλάδα, ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου

«Η Ελλάδα, ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, θέτει τακτικά το ζήτημα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα πολυμερή φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε παρέμβασή του για την 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Όπως μάλιστα πρόσθεσε «δυστυχώς, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, παρατηρούμε την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να υποχωρεί ή να δέχεται επίθεση, λόγω περιοριστικών πρακτικών και κατάχρησης ψηφιακών τεχνολογιών».

Ειδικότερα, στην αρχή της παρέμβασή της, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση, που διοργανώνεται από την Εσθονία και το Εσθονικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ θερμά τους οικοδεσπότες μας για την προσήλωση και τον ηγετικό τους ρόλο στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης».

Στη συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων. «Αποτελεί ευρέως αποδεκτή αλήθεια ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ιδίως στην ψηφιακή εποχή, συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της οικοδόμησης δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διαπίστωσε πως δυστυχώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, «παρατηρούμε την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να υποχωρεί ή να δέχεται επίθεση, λόγω περιοριστικών πρακτικών και κατάχρησης ψηφιακών τεχνολογιών». Η βία κατά των δημοσιογράφων και των παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα των γυναικών που στοχοποιούνται δυσανάλογα, οδηγεί σε κλίμα φόβου με επιβλαβείς συνέπειες, προσέθεσε. Σε αυτό το πλαίσιο, καθιστά σαφές ότι «εμείς, τα μέλη του Media Freedom Coalition (Συνασπισμός για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης), έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε από κοινού διμερώς, περιφερειακά, καθώς και σε πολυμερές επίπεδο». Δέσμευσή μας, όπως υπογραμμίζει περαιτέρω, είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, το οποίο θα εγγυάται την ελεύθερη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, επισήμανε πως η Ελλάδα, ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, θέτει τακτικά το ζήτημα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα πολυμερή φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Σε αυτό το πλαίσιο, η Απόφαση 76/173 για την «Ασφάλεια των δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας» υποβλήθηκε από την Ελλάδα από κοινού με την Αργεντινή, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Κόστα Ρίκα και την Τυνησία στην 76η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την συγκηδεμόνευσαν 112 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε τέλος ότι η Ελλάδα συμμετέχει τακτικά, ως μέλος της κεντρικής ομάδας, στο ψήφισμα για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων», που υποβάλλεται με πρωτοβουλία της Αυστρίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε δύο χρόνια. Επιπλέον, σημειώνει πως η Ελλάδα συμμετέχει με χαρά σε πολυμετοχικές πρωτοβουλίες και συνέργειες, όπως ο Media Freedom Coalition (Συνασπισμός για την Ελευθερία των Μέσων), που μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για ουσιώδη και σημαντική αλλαγή.

The media is a mirror of our societies. Therefore, working to ensure an independent media environment equates with building democratic and pluralistic societies (address at the Third Global Conference for Media Freedom). pic.twitter.com/vn4IqmV4hT