Δένδιας: Βούληση της Ελλάδας να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής

Με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Γενοκτονίας στο Κιγκάλι (Kigali Genocide memorial), προς τιμήν της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Τούτσι, ξεκίνησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Ρουάντα. «Είμαι βαθιά συγκινημένος και συγκλονισμένος από την επίσκεψη στο Μνημείο Γενοκτονίας στο Κιγκάλι. Οι τρομακτικές φρικαλεότητες το 1994 είναι μνημειώδεις. Αισθάνομαι βαθύτατο σεβασμό για εκείνους τους θαρραλέους ανθρώπους που επέλεξαν τον δύσκολο δρόμο της συμφιλίωσης και εύχομαι στους ανθρώπους της Ρουάντα δύναμη και ευημερία. Έχουν δώσει το παράδειγμα για τον κόσμο» έγραψε ο Νίκος Δένδιας στο βιβλίο των επισκεπτών.

