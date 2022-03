Δεν δηλητηριάστηκε ο Αμπράμοβιτς, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρόμαν Αμπράμοβιτς και των Ουκρανών ειρηνευτικών διαπραγματευτών υποδηλώνουν ότι οφείλονται σε περιβαλλοντικό παράγοντα και όχι σε δηλητηρίαση, αναφέρει στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος.

Επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η Wall Street Journal και το ερευνητικό πρακτορείο Bellingcat ανέφεραν ότι ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές υπέστησαν συμπτώματα υποψίας δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από μια συνάντηση στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας: «Όχι δηλητηρίαση, για παράδειγμα». Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ διαψεύδει τις αναφορές για δηλητηρίαση δύο διαπραγματευτών της Ουκρανίας.

Σε σχόλιό του ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ απέρριψε τις αναφορές μιλώντας για «εικασίες», προσθέτοντας ότι όλοι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές «εργάζονται ως συνήθως».

⚡️Podoliak dismisses allegations about poisoning of Ukraine's negotiators.



The Wall Street Journal reported that 3 participants of the Ukraine-Russia talks on March 3 had experienced symptoms of suspected poisoning. They are two Ukrainians and Russian oligarch Roman Abramovich.