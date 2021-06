Στέιτ Ντιπάρτμεντ : Δεν δείξαμε ποτέ ότι θα αποδεχθούμε την κατοχή των S-400 από την Τουρκία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νέντ Πράις, προειδοποίησε την Τουρκία για τις αρνητικές συνέπειες της αγοράς των S-400, προσθέτοντας ότι αυτή η αγορά έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.

«Οι ρωσικοί S-400 δεν είναι συμβατοί με το ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της Συμμαχίας. Η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις της. Σας προειδοποιήσαμε να μην αποδεχτείτε αυτό το σύστημα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν υπήρξε κάποια στιγμή που η κυβέρνηση Μπάιντεν σκέφτηκε να αποδεχτεί τη μεταφορά των πυραύλων S-400 στη νατοϊκή βάση του Ιντσιρλίκ ως προσωρινή λύση, ο Νεντ Πράις απάντησε «Και δεν θα ήθελα να μιλήσω για οποιεσδήποτε ιδιωτικές διπλωματικές συζητήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω απλώς ότι ποτέ δεν προσφέραμε καμία ένδειξη ότι είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε την κατοχή από την Τουρκία του συστήματος S-400. Θα επαναλάβω ότι αυτό δεν συμβιβάζεται με το καθεστώς της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ».

. @StateDeptSpox

dodged then repeated Washington's known position on the issue&declined to address the specific idea and any diplomatic discussions around it but said: ""We have never offered any indication that we are willing to accept Turkey's possession of the S400 system."