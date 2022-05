Δελτίο Τύπου: Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός των διακοπών - Betshop, το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών

Ελλάδα, παραλία, ρακέτες, τάβλι, beach volley και φυσικά, όπως και όλο τον χρόνο, το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών, το Betshop! Όπου κι αν βρίσκεσαι, ο απόλυτος προορισμός για υπεύθυνο παιχνίδι σε περιμένει! Στο 6ο επεισόδιο της διαφημιστικής καμπάνιας του Betshop, o ήρωάς μας έχει όρεξη για παιχνίδι ενώ βρίσκεται σε ένα κατάστημα με σουβενίρ. Τότε με ένα κλικ μέσω του betshop app, αμέσως μεταφέρεται στο Betshop! Εκεί, η διάθεση του για παιχνίδι ικανοποιείται με

- Μοναδικές καθημερινές προσφορές

- Νέα και αποκλειστικά παιχνίδια διάσημων παρόχων

- Συναρπαστικά Game Shows και πολλά άλλα

Γι' αυτό ΚΑΙ το καλοκαίρι, όταν σου λένε να πας να παίξεις αλλού, πας στο Betshop.

Στο παιχνίδι, όλων των παιχνιδιών.

Δες το έκτο επεισόδιο και τα προηγούμενα 5 επεισόδια στο κανάλι του Betshop στο YouTube: https://www.youtube.com/user/betshopofficial

Δες εδώ το έκτο επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=kFg13aicIuY

Δες εδώ το πέμπτο επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=6nGsJfANqAw

Δες εδώ το τέταρτο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=EdTM-jZFj2o

Δες εδώ το τρίτο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=mJoB-AM7c9k

Δες εδώ το δεύτερο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=607LByFZEJA

Δες εδώ το πρώτο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=_SnWs9tOujw

Συνεχίζεται...

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | * Για τις προσφορές ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.