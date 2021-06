Dave: Μπαίνει στη Wall Street η εταιρεία που στηρίζεται από τον Μαρκ Κούμπαν

Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File

H Dave μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο Μάρκ Κούμπαν ανακοίνωσε ότι θα συγχωνευτεί με μια εταιρεία SPAC που χρηματοδοτείται από την Victory Park Capital, προκειμένου να δρομολογηθεί η εισαγωγή της στην Wall Street.

Η Dave η οποία αποτιμάται στα 4 δισ. δολάρια είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους Αμερικανούς να αποφύγουν ετησίως δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεώσεις υπερανάληψης που χρεώνουν οι τράπεζες, έχοντας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 10 εκατομμύρια πελάτες.

Εταιρείες όπως η Dave έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την αυξημένη ζήτηση για διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η συμφωνία με την εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), VPC Impact Acquisition Holdings III Inc, περιλαμβάνει μια επένδυση 210 εκατομμυρίων δολαρίων από την Tiger Global Management, με επιπλέον συμμετοχή της Wellington Management και της Corbin Capital Partners.

Οι άλλοι επενδυτές της Dave περιλαμβάνουν τους Norwest, Section 32, Capital One, The Kraft Group, SV Angel και The Chernin Group.