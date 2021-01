Χαρακτικά του πιο ακριβοπληρωμένου εν ζωή καλλιτέχνη σε δημοπρασία κάτω από 10.000 ευρώ

Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ με το έργο «Πορτραίτο ενός καλλιτέχνη» είναι σήμερα ο πιο ακριβoπληρωμένος εν ζωή εικαστικός. Ακόμη, κι αν χάσει αυτήν την πρωτιά, η συνολική πορεία του είναι βέβαιο ότι θα σφραγίσει την επαύριο της τέχνης και το όνομά του θα εξακολουθεί, για καιρό, να βρίσκεται ψηλά στις δημοπρασίες.

Ο 83χρονος καλλιτέχνης ζωγραφίζει πλέον στο iPad, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των διεθνών συλλεκτών, όχι μόνο για έργα της νιότης, αλλά και για οτιδήποτε παράγει στη Νορμανδία όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Παρά την πανδημία και το παγκόσμιο lockdown, νέες εκδόσεις δημοσιεύουν τα τελευταία ψηφιακά του έργα που συχνά απεικονίζουν νεκρές φύσεις με άνθη. Αν και πρόκειται για θέμα κλασικό στην ιστορία της τέχνης, ο Χόκνεϊ το έχει εμπλουτίσει με το ιδιαίτερο ύφος του και τα ποικίλα μέσα που χρησιμοποιεί, όπως το κινητό του τηλέφωνο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το έργο με τίτλο «30 Ηλιοτρόπια», πωλήθηκε το καλοκαίρι έναντι 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε δημοπρασία του Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ. Αυτή η νεκρή φύση υπερέβη κατά πολύ την υψηλή εκτίμηση των 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πίνακας πωλήθηκε για τελευταία φορά σε δημοπρασία του οίκου Phillips το Μάιο του 2011 στη Νέα Υόρκη, έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που σημαίνει ότι η τιμή του πενταπλασιάστηκε σε λιγότερο από δέκα χρόνια και μάλιστα εν μέσω της κρίσης του κορoνοϊού.

Ο Phillips διοργανώνει στις 21 Ιανουαρίου δημοπρασία χαρακτικών και πολλαπλών έργων, συμπεριλαμβάνοντας μια μεγάλη ενότητα λαχνών που φέρουν την υπογραφή του αγέραστου καλλιτέχνη. Μπορεί να μη διαθέτουν τα πλούσια, πλακάτα χρώματα στα οποία μας έχει συνηθίσει, αλλά αποκαλύπτουν τη μαστοριά του στη χαρακτική και μια μοναδική γοητεία στο μαύρο.

Τα προσφερόμενα έργα του Χόκνεϊ, στην πλειοψηφία τους νεκρές φύσεις με λουλούδια, διατίθενται από 1.200 έως 7.500 λίρες, δηλαδή σε τιμές που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Το ποσό για τον καλλιτέχνη είναι εξαιρετικά χαμηλό, κρίνοντας από τη ζήτηση που έχει στις διεθνείς πλατφόρμες (Artsy), αλλά και στις τιμές που πετυχαίνει στις διεθνείς πωλήσεις. Η παρουσία του στα μεγάλα μουσεία δείχνει ακόμη ότι οι τιμές των έργων του έχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου στο μέλλον. Μαζί με τον Kaws και τον Banksy, ο Χόκνεϊ είναι μια «χρυσή» επενδυτική επιλογή για όσους αναζητούν έργα από μεγαθήρια της τέχνης.

Sunflower I, 1995, λαχνός 21, 1.330 ευρώ

Αυτό το ταπεινό ηλιοτρόπιο στη διάσταση 46,5 x 38,6 εκ. είναι υπογεγραμμένο, χρονολογημένο και αριθμημένο από τον Χόκνεϊ με μολύβι (ακουατίντα, 26/80). Φέρει ακόμη σφραγίδα του καλλιτέχνη κι αναφέρεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Τόκιο.

Sunflower II, 1995, λαχνός 22, 1.330 ευρώ

Από την ίδια σειρά με παρόμοια στοιχεία, το χαρακτικό είναι υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και αρίθμηση 66/80.

The Drooping Plant, 1986, λαχνός 23, 2.600 ευρώ

Πρόκειται για τύπωμα που φέρει υπογραφή, ημερομηνία και αρίθμηση 35/46 με μολύβι, κι εκδόθηκε από τον καλλιτέχνη (με τη σφραγίδα του), πλαισιωμένο.

Two Vases of Cut Flowers and a Liriope Plant, 1979-81, λαχνός 19, 2.600 ευρώ

Λιθογραφία, σε ιαπωνικό χαρτί Toyoshi 80, στη διάσταση 106,5 x 150,3 εκ. Το χαρακτικό φέρει υπογραφή, ημερομηνία και αρίθμηση 42/98 με κόκκινο μολύβι (αν και ξεθωριασμένη). Για την τιμή του, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή από όλη την ενότητα των δημοπρατούμενων έργων του καλλιτέχνη.

Black Tulips, 1980, λαχνός 17, 4.400 ευρώ

Πολύ όμορφο χαρακτικό με υπογραφή, ημερομηνία και αρίθμηση 6/100 με μολύβι, που τυπώθηκε στην Tyler Graphics, Νέα Υόρκη. Η διάσταση της λιθογραφίας είναι 112,8 x 76,4 εκ.

Flowers Made of Paper and Black Ink, 1971, λαχνός 18, 4.400 ευρώ

Λιθογραφία σε χειροποίητο χαρτί Hodgkinson, που φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη, τον ευφάνταστο τίτλο (λουλούδια από χαρτί και μελάνι), αρίθμηση 30/50 και ημερομηνία με μολύβι.

Potted Daffodils, 1980, λαχνός 20, 4.400 ευρώ

Αυτή η σπουδή στο μαύρο έχει διάσταση 112,7 x 76,3 εκ. Είναι υπογεγραμμένη, με ημερομηνία και αρίθμηση 38/98 σε μολύβι. Το χαρακτικό (λιθογραφία) τυπώθηκε από την Tyler Graphics, Νέα Υόρκη.

Panama Hat (S.A.C. 127; M.C.A.T. 119), 1972, λαχνός 16, 6.700 ευρώ

Όποιος παρακολουθεί τον Χόκνεϊ, ξέρει ότι αγαπά τα διάσημα καπέλα Παναμά, οπότε το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ιδωθεί και ως μία ιδιαίτερη «αυτοπροσωπογραφία» του. Πρόκειται για ακουατίντα σε χειροποίητο χαρτί Crispbrook, υπογεγραμμένη, με ημερομηνία και αρίθμηση III / L με μολύβι, στη διάσταση 41,6 x 33,7 εκ.

Pool Made with Paper and Blue Ink for Book, 1980, λαχνός 24, 8.300 ευρώ

Οι πισίνες του Χόκνεϊ τάραξαν τα νερά της διεθνούς αγοράς και οτιδήποτε παραπέμπει στη γνωστή πια θεματολογία του, συμπληρώνεται από πολλά μηδενικά. Κρίνουμε ότι η συγκεκριμένη έγχρωμη λιθογραφία βγαίνει πολύ χαμηλά και, αν μπείτε στον κόπο να την «χτυπήσετε», θα συναντήσετε πολλούς διεκδικητές. Αν και τυπωμένη σε μεγάλη σειρά (372/1000), είναι υπογεγραμμένη, χρονολογημένη και μπορεί να φτάσει με άνεση τις 20.000 ευρώ.

Untitled No. 2, από τη σειρά The Yosemite Suite, 2010, λαχνός 26, 8.300 ευρώ

Αυτό το τοπίο φιλοτεχνημένο σε iPad ανήκει στην τελευταία ενότητα έργων του καλλιτέχνη κι απηχεί την εξέλιξή του. Μπορεί να φαίνεται επιλογή υψηλού ρίσκου, αλλά τυπώθηκε με μικρή αρίθμηση (25/25) και είναι αρκετά μεγάλο σε διάσταση (94,2 x 71,2 εκ. με κορνίζα). Τυπωμένο σε χαρτί wove, το ψηφιακό τοπίο μας δείχνει το μέλλον της χαρακτικής από έναν καλλιτέχνη που θα μείνει στην ιστορία της τέχνης.

Περισσότερα για τη δημοπρασία του οίκου Phillips εδώ https://www.phillips.com/auctions/auction/UK030121/

