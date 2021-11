Χάπι Merck: Οι βρετανικές αρχές άναψαν «πράσινο φως» για την χορήγησή του

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου χορήγησε την πρώτη έγκριση στο αντιιικό χάπι της Merck για τον Covid-19, ένα φάρμακο που έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς στη δημόσια υγεία ως σημαντικό νέο εργαλείο για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Η Merck με ανάρτησή της στο twitter, έκανε γνωστό πως η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας χορήγησε άδεια για το φάρμακο με το εμπορικό σήμα Lagevrio σε ήπια έως μέτρια συμπτώματα Covid.

BREAKING: Today we announced the first authorization in the world for our investigational #COVID19 #antiviral treatment, from the United Kingdom’s MHRA. Read more about the news: https://t.co/wvP8pG7b7a $MRK pic.twitter.com/1J3nMZnBvt