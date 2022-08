Cash is king: Καταφύγιο σε σταθερές αποδόσεις αναζητούν οι επενδυτές

Shutterstock

Πόσο εφικτό είναι να βρει κάποιος σταθερές, έστω μικρές, αποδόσεις στο υφιστάμενο περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται με ιλιγγιώδη ρυθμό; Το 2022 είναι ένα ακόμη «μη κανονικό» έτος για τις αγορές και οι λόγοι είναι γνωστοί. Τα επίπεδα φόβου είναι διαφορετικά από αυτά της πανδημίας όμως δεν παύει να είναι μία κρίση που κάνει τους επενδυτές να σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν κάνουν την επόμενη κίνηση, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για assets υψηλής μεταβλητότητας και ρίσκου.

Η χρηματιστηριακή πτώση του πρώτου εξαμήνου του έτους ενισχύει την αβεβαιότητα με τον S&P 500 να χάνει 13,3% μέσα στο 2022, τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 21% και τον Dow Jones σημειώνει πτώση 11%. Οι επιδόσεις των τριών βασικών δεικτών της Wall Street ήταν πολύ χειρότερες μέχρι τον Ιούνιο. Και παρά την άνοδο κατά 12% που έχει καταγράψει ο S&P 500 στο διάστημα 16 Ιουνίου - 2 Αυγούστου, οι αναλυτές της Goldman Sachs προειδοποιούν ότι το πιθανότερο είναι αυτό που βλέπουμε να είναι ένα bear market ράλι και όχι η αρχή μιας νέας bull market. Ίσως, λοιπόν, να μην έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα.

Στην αντίπερα όχθη των risky assets βρίσκονται τα μετρητά, τα οποία πάντοτε σε περιόδους κρίσης αποτελούν μία πολύ δημοφιλή επενδυτική επιλογή, αν και στην παρούσα φάση έχουν να αντιμετωπίσουν τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 40 ετών που «ροκανίζει» την αγοραστική τους αξία. Εκτός από τα μετρητά που βρίσκονται σε τράπεζες, θυρίδες και… στρώματα, υπάρχουν και πολλές μορφές επενδύσεων που θεωρούνται «ισοδύναμα μετρητών» και προσφέρουν ολική ή μερική ασφάλεια κεφαλαίου.

Υπάρχουν και τα χρηματιστηριακά ETFs που υπόσχονται σταθερές αποδόσεις μέσω μερισμάτων και άλλων χρηματικών καταβολών, τα οποία έχουν γίνει της μόδας τελευταία γιατί διατηρούν τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης υποσχόμενα παράλληλα ότι κάτι θα δώσουν πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου, την αμερικανική, τα τρία πιο δημοφιλή ETFs μέσα στο 2022 είναι αυτά που υπόσχονται σταθερές αποδόσεις.

To Schwab U.S. Dividend Equity ETF, το JPMorgan Equity Premium Income ETF και το Pacer U.S. Cash Cows 100 ETF έχουν προσελκύσει τις περισσότερες εισροές κεφαλαίων μεταξύ των αμερικανικών funds, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Στόχος του ETF της Schwab, για παράδειγμα, είναι να ακολουθεί από κοντά τη συνολική απόδοση του δείκτη Dow Jones U.S. Dividend 100, ο οποίος καταγράφει τις επιδόσεις μετοχών υψηλών μερισματικών αποδόσεων που εμφανίζουν ιστορικό συνεχούς διανομής μερισμάτων και είναι επιλεγμένες με βάση τα πολύ ισχυρά οικονομικά τους.

Αντί, λοιπόν, να ψάχνουν καθημερινά για τη μετοχή που θα… κάνει το χρυσό αυγό, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δεν ξέρεις τι σε περιμένει αύριο, οι επενδυτές «κάθονται» στη σιγουριά των σταθερών αποδόσεων που υπόσχονται τα διάφορα ETFs. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η απληστία και η μανία για υψηλά κέρδη μέσω επιλογών υψηλού ρίσκου έχουν εξαλειφθεί. Το τέταρτο πιο δημοφιλές ETF φέτος στις ΗΠΑ είναι ένα υψηλής μόχλευσης χρηματοοικονομικό εργαλείο, το Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF. Πρόκειται για ένα ETF που στοχεύει σε απόδοση 3 φορές μεγαλύτερη ή 3 φορές μικρότερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς σε μία ημέρα.

Ισχύει τελικά η ρήση «Cash is King»; Δύσκολη η απάντηση αφού υπάρχουν υπέρ και κατά, όμως είναι αλήθεια ότι τα μετρητά προσφέρουν σιγουριά σε δύσκολους καιρούς και οι καιροί που ζούμε μόνο εύκολοι δεν είναι. Πριν από λίγες εβδομάδες η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να τηρεί αμυντική στάση και προέτρεψε τους επενδυτές να αυξήσουν τις θέσεις τους σε μετρητά. Η Bank of America, από την πλευρά της, στην έρευνα του Μαΐου την οποία διενεργεί με τη συμμετοχή fund managers, έδειξε ότι οι τοποθετήσεις σε μετρητά από τους επενδυτές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον μακρινό Σεπτέμβριο του 2001.

Άλλωστε, τα μετρητά είναι το μοναδικό asset που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χαθεί μέρος του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να δώσει δηλαδή αρνητικές αποδόσεις, σε απόλυτα νούμερα. Ο μόνος πραγματικός κίνδυνος για τα μετρητά είναι αυτός που αντιμετωπίζουν σήμερα, όπου ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων καθώς είναι υψηλότερος από τα επιτόκια.