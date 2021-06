CASA SEAT: ένα χρόνο στην καρδιά της Βαρκελώνης

Ο διεπιστημονικός χώρος έχει προσελκύσει περισσότερους από 80.000 επισκέπτες και 10.000 συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις από την ημέρα που άνοιξε στις πόρτες του, στις 16 Ιουνίου 2020

Ο κόμβος κινητικότητας καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για την συν-δημιουργία μεταξύ του λαού της Βαρκελώνης, με περισσότερες από 200 δημόσιες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν φέτος

Την πρώτη χρονιά λειτουργίας, η CASA SEAT συγκέντρωσε κορυφαία θεσμικά ηγετικά στελέχη και προσωπικότητες από τους τομείς κινητικότητας, πολιτισμού και αθλητισμού

Η CASA SEAT είναι πλέον ανοιχτή στο κοινό εδώ και ένα χρόνο και γιορτάζει την εδραίωση της ως τόπος συνάντησης μεταξύ πολιτισμού και κινητικότητας, έχοντας δεχθεί περισσότερες από 80.000 επισκέψεις και 10.000 συμμετέχοντες στις 200+ εκδηλώσεις. Ο κόμβος αστικής κινητικότητας, που βρίσκεται στη γωνία των Paseo de Gracia και Diagonal, έχει ενθαρρύνει τις συναντήσεις μεταξύ θεσμικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή συζητήσεων γύρω από θέματα που σχετίζονται τόσο με τη βιομηχανία όσο και με το μέλλον της κινητικότητας και των πόλεων.

Σύμφωνα με τον Wayne Griffiths, Πρόεδρο της SEAT, S.A., «Η CASA SEAT έχει γίνει σημείο αναφοράς στην πόλη και το σπίτι μας στο κέντρο της Βαρκελώνης. Ένας κόμβος που ονειρευόμαστε μεγαλεπήβολα, ένα σημείο συνάντησης για τον αστικό πολιτισμό, την τεχνολογία, τον ελεύθερο χρόνο και την κινητικότητα, όλων και για όλους, από τη Βαρκελώνη και σε όλον τον κόσμο».

Δεδομένης της εστίασης στην ανάπτυξη της κινητικότητας, η CASA SEAT φιλοξένησε τη συνέντευξη τύπου «Στρατηγική για το Μέλλον» της SEAT S.A., όπου ανακοίνωσε προγραμματισμένη επένδυση ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025 για έργα R&D για την ανάπτυξη νέων μοντέλων καθώς και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο Martorell, με στόχο την ανάληψη νέων έργων και τον εξηλεκτρισμό της γκάμας. Επιπλέον, η CASA SEAT ήταν το μέρος για το διορισμό του σημερινού Προέδρου της SEAT S.A., Wayne Griffiths και την παρουσίαση της επιχειρηματικής μονάδας αστικής κινητικότητας SEAT MÓ, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης του SEAT MÓ 125, της πρώτης ηλεκτρικής μοτοσικλέτας της εταιρείας.

Ένας χώρος ανοιχτός στην πόλη και στη συμμετοχή

Κατά το πρώτο έτος, η CASA SEAT λειτούργησε σε ένα πλαίσιο που καθόρισε η παγκόσμια πανδημία, μια δυσκολία όμως που δεν την εμπόδισε να κερδίσει έλξη. Σε αυτό το πνεύμα, η CASA SEAT γιορτάζει το πρώτο έτος της δημιουργίας της, ενισχύοντας τον σκοπό της να έρθει κοντά στην πόλη και το κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει εμφανές στην αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση του κτιρίου του, που σχεδιάστηκε από το στούντιο του Carlos Ferrater και από τον Lázaro Rosa-Violán, ο οποίος ήταν ο δεύτερος χώρος με τις περισσότερες επισκέψεις στην τελευταία έκδοση του 48ωρου Open House Barcelona Festival.

Με αυτόν τον τρόπο, η CASA SEAT υπήρξε επίσης γέφυρα στο διάλογο μεταξύ διεθνών οργανισμών. Φιλοξένησε συνάντηση μεταξύ των δημάρχων της Βαρκελώνης και του Μιλάνου, της Ada Colau και του Giuseppe Sala, στην εκδήλωση Sotto le stelle in piazza grande καθώς στον κύκλο εκδηλώσεων Guest Cities: Milan. Η CASA SEAT φιλοξένησε επίσης την παρουσίαση της μελέτης Auto Mobility Trends, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εργοδοτικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ισπανίας, με τη συμμετοχή του Reyes Maroto, Υπουργού Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου της Ισπανικής Κυβέρνησης.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η CASA SEAT φιλοξένησε συζητήσεις μεταξύ προσωπικοτήτων όπως ο Director of Urban Mobility του ΜΙΤ, John Moavenzadeh, η Dr. Mamphela Ramphele, co-president of the Club of Rome και εξέχων ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο Rémi Parmentier, ακτιβιστής για το περιβάλλον και συνιδρυτής της Greenpeace.

Σε αθλητικό επίπεδο, η CASA SEAT φιλοξένησε την ανακοίνωση της αρχικής line-up της Iσπανικής εθνικής ομάδας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο: με τον Luis Enrique, τον εθνικό προπονητή ποδοσφαίρου σε ένα SEAT Leon FR. Επίσης τον περασμένο Απρίλιο, ο προπονητής του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Βαρκελώνης, Ronald Koeman, μίλησε στον Τύπο για την προεπισκόπηση του «clásico» εναντίον της Real Madrid από την CASA SEAT.

Μια πλατφόρμα που ενεργοποιεί το πολιτιστικό περιεχόμενο

H CASA SEAT υιοθέτησε ένα υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, με έμφαση στην προώθηση του έργου των τοπικών ταλέντων. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, οι επισκέπτες της CASA SEAT είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βιτρίνα με τις τελευταίες δημιουργικές τάσεις, παραστάσεις από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης και τη γαστρονομική προσφορά των σεφ του καφέ-εστιατορίου Ametller Origen Mercat d'Autors, που είναι αναγνωρισμένο για την αριστεία του στον Macarfi Guide.

Η πολυάσχολη πολιτιστική ατζέντα της CASA SEAT έχει συμπεριλάβει αφιερώματα σε προσωπικότητες του πολιτισμού όπως ο ποιητής Federico García Lorca και ο φωτογράφος Antoni Campañà, καθώς και παραστάσεις του τραγουδιστή φλαμένκο Miguel Poveda, των πιανιστών Francesco Tristano και Marco Mezquida και κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Καταλανική μουσική σκηνή όπως οι Santi Balmes, Mishima και Ferran Palau, μεταξύ άλλων γνωστών καλλιτεχνών.

«Ο τόπος όπου κινείται η πόλη» προς το μέλλον

Η CASA SEAT γιορτάζει το «έτος 0» και την επιστροφή του project υπό τις συνθήκες «νέας ομαλότητας», μετά από μια περίοδο κατά την οποία όλοι πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας. Επίσης, ο εορτασμός του «έτους 0» είναι ένα αφιέρωμα στο μέλλον της κινητικότητας και το ταξίδι που έχουν κάνει οι SEAT, CUPRA και SEAT MÓ προς μηδενικές εκπομπές ρύπων. Ο Διευθυντής της CASA SEAT, Gabriele Palma, ήθελε να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 80.000 ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί το χώρο: «Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης πρώτης χρονιάς, καταφέραμε να προσφέρουμε περισσότερες από 200 εκδηλώσεις στο κοινό. Η ανταπόκριση από την πόλη ήταν εκπληκτική και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με σκοπό να φέρουμε πιο κοντά την κινητικότητα και τον πολιτισμό».

Όλες οι δραστηριότητες στη CASA SEAT είναι δωρεάν με κράτηση στο www.casa.seat.