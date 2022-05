Βρετανικό ΥΠΑΜ: Οι Ρώσοι έχουν σχεδόν ίδιο αριθμό νεκρών με αυτόν των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν

Τους πρώτους τρεις μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Ρώσοι πιθανότατα έχουν παρόμοιο αριθμό νεκρών με αυτόν που είχε η Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του πολέμου της στο Αφγανιστάν, που διήρκεσε εννιά χρόνια, ισχυρίστηκε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στην τελευταία του έκθεση.

Ένας συνδυασμός «κακής τακτικής χαμηλού επιπέδου, περιορισμένης αεροπορικής κάλυψης, αλλά και έλλειψη ευελιξίας» μαζί με την προσέγγιση της διοίκησης που είναι «έτοιμη να ενισχύσει την αποτυχία και να επαναλάβει λάθη» οδήγησε στο υψηλό ποσοστό απωλειών, ανέφεραν οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών στην τελευταία έκθεσή τους.



Στο μεταξύ, οι απώλειες συνεχίζουν να αυξάνονται στην επίθεση στο Ντονμπάς, πρόσθεσε η έκθεση.



Το ρωσικό κοινό έχει αποδειχτεί, στο παρελθόν ευαίσθητο σε ό,τι αφορά τα θύματα που είχαν κατά τη διάρκεια των πολέμων

Καθώς οι απώλειες ζωών στην Ουκρανία συνεχίζουν να αυξάνονται, «η δημόσια δυσαρέσκεια για τον πόλεμο και η προθυμία να διαμαρτυρηθούν για αυτόν μπορεί να αυξηθεί» ανέφερε η έκθεση.

