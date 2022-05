Βρετανικό Υπ. Άμυνας: Καρατομήθηκε ο Ρώσος διοικητής στο Χάρκοβο

Ο επικεφαλής των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Χάρκοβο, στρατηγός Σεργκέι Κίσελ, ο οποίος διοικούσε την επίλεκτη 1η Στρατιά Αρμάτων Φρουρών, τέθηκε σε διαθεσιμότητα , λόγω της αποτυχίας του να καταλάβει την περιοχή, αναφέρει στην ημερήσια αναφορά του για τις πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Στην ημερήσια έκθεσή του αναφέρεται και στις καρατόμησης επιπλέον υψηλόβαθμων στρατιωτικών, όπως ότι η Μόσχα έχει απαλλάξει και τον διοικητή του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Ιγκόρ Οσίποφ, μετά τη βύθιση του καταδρομικού «Μόσκα» τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο, ο Ρώσος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ πιθανότατα παραμένει στη θέση του, αλλά δεν είναι σαφές εάν διατηρεί την εμπιστοσύνη του Προέδρου Πούτιν, ενώ σημειώνει πως υπάρχει μια μια κουλτούρα συγκάλυψης και «αποδιοπομπαίου τράγου» διαδεδομένη στο ρωσικό στρατιωτικό σύστημα και πολλοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται στην εισβολή στην Ουκρανία πιθανότατα θα αποσπώνται όλο και περισσότερο από τις προσπάθειες να αποφευχθεί η προσωπική ευθύνη για τις επιχειρησιακές οπισθοδρομήσεις της Ρωσίας.

Βάσει των εκτιμήσεων, αναφέρει, «αυτό πιθανότατα θα επιβαρύνει περαιτέρω το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου της Ρωσίας, καθώς οι αξιωματικοί επιδιώκουν όλο και περισσότερο να μεταφέρουν τις βασικές αποφάσεις στους ανωτέρους τους. Θα είναι δύσκολο για τη Ρωσία να ανακτήσει την πρωτοβουλία υπό αυτές τις συνθήκες», καταλήγει.

