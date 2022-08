Βρετανία: Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά σε γέφυρα του Λονδίνου

Η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Σάουθγουορκ, στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου, η οποία κατέστησε υποχρεωτική τη διακοπή δρομολογίων των τρένων στην περιοχή και την εκκένωση κάποιων κτιρίων, έχει τώρα τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία, που έστειλε δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες στο σημείο, ανέφερε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και πως έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πλάνα βίντεο που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter έδειχναν στήλες καπνού να βγαίνουν από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική βρίσκονταν κάποια οχήματα και είχε "παραδοθεί πλήρως στις φλόγες".

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

"Υπάρχει πολύς καπνός από την πυρκαγιά και συνιστάται σε αυτούς που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους", ανέφερε ο διοικητής σταθμού της πυροσβεστικής Γουέιν Τζόνσον σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

🚨A look at the large fire in railway arches in Southwark near London Bridge



Follow updates here: https://t.co/4NdbC7mFoE pic.twitter.com/14OU4pIpce