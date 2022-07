Βρετανία: Το Σλοβιάνσκ στο επίκεντρο των συγκρούσεων – Πλησιάζουν στο Ντόνετσκ οι Ρώσοι

Η μάχη για το Σλοβιάνσκ θα είναι πιθανότατα η επόμενη βασική αναμέτρηση στον αγώνα για την κατάληψη του Ντονμπάς καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 16 χιλιομέτρων από την πόλη του Ντόνετσκ, όπως ανέφερε στην έκθεση του το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.



Οι ρωσικές δυνάμεις από τις ανατολικά και δυτικά είναι πιθανότατα τώρα περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια του Σλόβιανσκ, καθώς οι κεντρικές όσο και οι νότιες ομάδες αποτελούν επίσης απειλή για την πόλη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.



«Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα η μάχη για το Σλοβιάνσκ να είναι το επόμενο βασικό επίκεντρο για την κατάληψη του Ντονμπάς», σημειώνει η έκθεση των Βρετανών



Στο μεταξύ, η Ρωσία πιθανότατα συνεχίζει να εδραιώνει τον έλεγχό της στο Λίσιτσανσκ και το Λουχάνσκ, προσθέτει η έκθεση.



Στα βόρεια, οι Ρώσοι έχουν δεσμεύσει τις περισσότερες από τις υπόλοιπες διαθέσιμες μονάδες από τις ανατολικές και δυτικές ομάδες δυνάμεων στον άξονα της Ιζιούμ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



