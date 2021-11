Βρετανία: Θα χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση την παλαιστινιακή Χαμάς

Η Βρετανία θα χαρακτηρίσει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της, όπως αναφέρει το Reuters, μια κίνηση που θα ευθυγραμμίσει τη θέση της για τους ηγέτες της Γάζας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ.

Η οργάνωση θα απαγορευτεί βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας και οποιοσδήποτε εκφράζει υποστήριξη στη Χαμάς, φέρνει τη σημαία της ή διοργανώνει συναντήσεις για την οργάνωση θα παραβιάζει το νόμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, η οποία είπε ότι ήταν ακριβής.

Η εφημερίδα Times ανέφερε ότι η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ θα ανακοινώσει την κίνηση στην Ουάσιγκτον και θα την παρουσιάσει στο κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι τώρα, η Βρετανία απαγόρευε μόνο τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς - τις Ταξιαρχίες Izz al-Din al-Qassam.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαιρέτισε τις αναφορές της απόφασης. Σε ανάρτησή του στο Twitter είπε "Η Χαμάς είναι μια ριζοσπαστική ισλαμική ομάδα που στοχεύει αθώους Ισραηλινούς και επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ. Χαιρετίζω την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να κηρύξει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση στο σύνολό της — γιατί αυτό ακριβώς είναι".

Hamas is a radical Islamic group that targets innocent Israelis & seeks Israel's destruction.



I welcome the UK’s intention to declare Hamas a terrorist organization in its entirety — because that’s exactly what it is.



Thank you to my friend @BorisJohnson for your leadership.